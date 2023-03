¿A quién se le ocurrió que la marihuana es recreativa?

El mensaje que el gobierno actual y el anterior, del PAC, dan a niños, jóvenes y adultos es que la marihuana es “recreativa”. Más adelante les dirán de la misma forma a las drogas, porque, como se sabe y lo informa el IAFA, la marihuana es una droga como la cocaína y el crack.

A alguien se le ocurrió calificarla de recreativa para que suene inofensiva, cuando la policía, el IAFA, los médicos y buena parte de la población están en contra del proyecto. Ojalá los diputados éticos no lo aprueben.

Jorge B. Villalta Mora, San Francisco de Dos Ríos

Agradecimiento Copiado!

El lunes 27 de febrero, afrontamos una emergencia con mi mamá, de 99 años, en Puntarenas. Agradecemos la ayuda del personal del quiosco del paseo de los Turistas, donde estábamos, y de las señoras del puesto de suvenires en la calle.

En vista de que mi madre empeoraba de regreso y la Cruz Roja de Barranca y la de Esparza estaban cerradas, la atendieron los bomberos locales, quienes nos guiaron hasta la clínica, de donde salió en ambulancia en estado crítico hacia el hospital de Puntarenas. La desinteresada colaboración de todos evitó, posiblemente, una tragedia. Dios les pague.

Enid Mora Lobo, Sabanilla

Peaje obligatorio Copiado!

Los peajes son impuestos. En la carretera Liberia-Cañas sería un pago obligatorio porque es la única vía entre estas dos ciudades, ruta de suma importancia para el transporte público y de mercancías.

Las cosas siguen igual o peor, a pesar de las promesas de no aprobar más impuestos. Por la gasolina pagamos altos impuestos y el marchamo no se traduce en mejores carreteras.

El mal uso del dinero público, la ausencia de controles del cumplimiento de obras, la pésima planificación y muchos factores son las razones de una red vial en deplorable estado. Cobrar más a los costarricenses no es garantía de mejores carreteras.

Philippe Bloton Grall, Esparza

Finanzas de la CCSS Copiado!

Recientemente, se publicó que la información contable de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no es confiable. Al respecto, en octubre del 2019, envié una carta a la Junta Directiva, en donde les pregunté cómo era posible que tomaran decisiones sobre el rumbo del IVM si no disponían de estados financieros auditados bajo las normas NICSP. La respuesta fue: “Esperamos estar implementando dicho marco a partir del 1.° de enero del 2020″. han pasado tres años y aún no tienen esos estados financieros auditados.

Clever A. Calderon Rojas, San José

Desorden financiero Copiado!

En la discusión sobre las finanzas de la Caja, se presupone que un superávit es evidencia de que no está en quiebra. Conviene analizar qué tan positivo resulta ese superávit y su certeza, pues la propia presidenta ejecutiva, Marta Esquivel, afirmó que la información financiera “no es confiable”.

No menos primordial resulta considerar la incidencia que tendría ese superávit en las listas de espera, que en esencia constituyen una deuda que la Caja tiene con los asegurados y que no deja de crecer. Tenemos así la paradoja de que cifras e indicadores financieros sujetos a intenciones e interpretaciones se consideran positivos mientras crece el déficit en la capacidad institucional para cumplir con su obligación de hacer efectivos derechos fundamentales. Parece no importar que esto resulte en grandes costos sociales y humanos.

Jorge Herrera Fernández, Alajuela

Ley de empleo público

Veo con asombro cómo exfuncionarios que disfrutan de una pensión, precisamente por sus años de labor en una institución estatal, se alegran de que la ley de empleo público esté pronta a entrar en vigor. Durante muchos años recibieron lo que ahora llaman privilegios, y no se quejaron, pero hoy hasta felicitan a los gestores de la ley.

Eugenia Soto Suárez, San José

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.