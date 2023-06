$30 de comisión

¿Cómo es posible que el Scotiabank cobre a una clienta de muchos años y ciudadana de oro $30 para poner dos cheques de los EE. UU. en una cuenta? Durante 32 años he depositado la pensión por correo en mi banco en los EE. UU., por el hecho de que en los costarricenses guardan el dinero casi un mes y no puedo disponer de él. Es una práctica injusta y aprovechada.

Si hubiera sabido que iban a cobrarme una comisión tan enorme, les aseguro que no lo hubiera hecho. El país quiere atraer nómadas para trabajar y hay mucha gente como yo, que recibe pensiones del extranjero en un banco extranjero.

Cobrar sumas enormes no puede ser más injusto. Se explica la cantidad de bancos en Costa Rica y las pensiones grandes con que se jubilan los dirigentes. La idea de que los bancos existen para servir ya no existe; todo es por ganar dinero.

Jean Redmond, San Vicente de Moravia

Denuncia de clienta Copiado!

Reclamé a Servicio al Cliente del Automercado la conducta inapropiada de uno de sus empleados. Me dijeron que efectuarían una investigación y se comunicarían conmigo posteriormente. No lo hicieron. Les indiqué que me sentía insegura y ellos prometieron que no volvería a suceder. Sin embargo, el domingo pasó de nuevo. Se lo indiqué al gerente y me preocupa por mí y las demás clientas.

Lidia María Castro Angulo, San José

Angela Merkel Copiado!

Angela Merkel estaba al tanto de las investigaciones en los 16 estados de Alemania. Cuando ocurrían pequeños encuentros sobre ciencias, física o química en un colegio, se dejaba ver. Lo que pasaba en las universidades era vital para Alemania y la industria. En las mesas redondas, solía colocar a los mejores, y cuando un extranjero le llamaba la atención, lo invitaba a alguna actividad donde participaran personas notables.

Alemania salió adelante después de la Segunda Guerra Mundial gracias a la unión de las universidades, la empresa privada y el Plan Marshall. El respeto por los académicos es la norma en la vida de la excanciller.

José J. Chaverri Sievert, Pavas

Señales hurtadas Copiado!

Parece que en una semana hurtaron 20 señales de tránsito en la nueva Circunvalación norte. Por fabricarlas de metal, es un problema de toda la vida y de conocimiento público adonde van a parar. ¿Es muy difícil hacerlas de plástico para que se acabe el problema?

Jorge Acuña Calvo, San Francisco de Dos Ríos

Dos apellidos Copiado!

Me llama poderosamente la atención que algunas personas tiendan a escribir o firmar con el primer apellido, el del padre. Comprendo que en el caso de desconocer detalles para brindar algún tipo de atención se utilice solo un apellido, pero por lo general el de ella se anula.

Mayor orgullo me da cuando me preguntan cuáles son mis apellidos y doy ambos, sobre todo por la trayectoria de mi madre, por quien guardo toda consideración, amor y respeto. A través de ellas se fortalecen los buenos hábitos.

Ricardo Cedeño Vargas, Heredia

Pide audiencia Copiado!

Pedí audiencia al rector, al vicerrector de Docencia y al Consejo Superior Estudiantil, pero no atienden mi caso, tampoco la Unidad de Mejora Continua ni la Contraloría Universitaria de la UCR.

Los estudiantes somos la razón de ser de la UCR. Desatender nuestros asuntos es ir contra las competencias y deberes de las autoridades de la UCR; además, causa deserción y es un irrespeto hacia el estudiante.

José M. González Quesada, Cartago

Factura del AyA Copiado!

Mi padre, adulto mayor, vive en una casita en Tibás. El agua se usa prácticamente en la mañana; sin embargo, el NIS 3379369 marcó, según me dijeron, más de ¢100.000. Después de la reclamación, ajustaron el monto, pero aun así es desproporcionado con respecto al verdadero gasto de agua.

Para que revisen el medidor, debemos esperar dos recibos más, sin saber si vendrán igual. El exagerado aumento es irracional, pues no hay fugas.

Lidia Solís Jiménez, Tibás

Sin internet Copiado!

El viernes me quedé sin internet, hice el reporte en el 1119 y me indicaron que en 12 horas iban a comunicarse conmigo. Las 12 horas se convirtieron en días. Llamo todos los días y me dan la misma respuesta, que los técnicos ya lo tienen. En la Contraloría de Servicios, alegan tener hasta diez días para contestar y es la segunda vez en un mes que me quedo sin internet.

Carlos Umaña Araya, Calle Blancos

Cartas por WhatsApp Copiado!

