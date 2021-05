Fue escasa la información el 25 de noviembre en relación con el “Día internacional de la “no” violencia a la mujer”. No vimos un artículo con suficiente profundidad, que analizara la problemática y fijara pautas correctivas. Faltó un llamado vehemente a la mujer para que no acepte sumisamente la agresión, sin denunciarla. No se enfatizó en que los hombres que maltratan a las mujeres lo hacen cobardemente, desde una posición machista arcaica y que claramente demuestran falta de autoestima.