Cartas a la columna

Entre médicos

VICISITUDES

Leí con sorpresa sobre los médicos residentes, su contrato con la Caja -la institución que los capacita y les ofrece empleo- y las quejas al respecto. En EE. UU., donde trabajo, es muy difícil conseguir una residencia médica, y a veces hay que moverse de estado a estado para finalizar los estudios.También aquí, los que reciben subvención por los estudios tienen que trabajar el doble del tiempo de estudios en lugares de necesidad médica. Las quejas porque los médicos residentes "no saben qué va a pasar" cuando finalicen los estudios son un ridículo. Nadie tiene garantizado el trabajo perfecto ni en el sitio en que se le antoje, y cada quien tiene que jugársela como mejor pueda.Si no les gusta el contrato, aquí en EE. UU. faltan médicos; puede venir y pagar la deuda a la Caja con 6 a 12 meses de trabajo.

Adolfo G. Bagnarello

Gillette, Wyoming

Desconocimiento

El señor Gerardo A. Solano Ruiz (Cartas, 16/8/06) aparentemente no conoce lo que ha hecho Japdeva por la provincia de Limón, pese a la burocracia e impedimentos legales de la Aresep, la Autoridad Presupuestaria y la Contraloría General de la República. No son los sindicatos el mal de esta institución.

Fedrick Patterson Bent

Secretario de Organización Sintrajap

La verdad

El chofer del bus placas 7789, Roberto Chaves, arrancó el vehículo antes de que dos personas adultas terminaran de bajar por la puerta trasera, lo que las hizo caer. Este señor debe enfrentar la denuncia con valentía, no culpando a un taxi. Debe asumir la responsabilidad como hombre. En la parada del Centro Comercial del Sur, el 1.° de julio, a las 5:20 p. m., muchas personas vieron lo que en verdad pasó.

Haydeé Zúñiga Aguilar Ilse Coto Guadamuz

La Y Griega

Un auto sí lesiona

Las autoridades anunciaron la prohibición de patinetas y otros artículos en la romería, pero ¿y los vehículos particulares que circularon entre los romeros? Tengo varios años de asistir a la romería y no recuerdo ninguna anterior en la que se permitiera el paso de vehículos, y no me refiero a ambulancias ni patrullas. Esto lo viví de la antigua Galera a la Cuesta del Fierro. Ni hablar de las esquinas en la ciudad de Cartago, donde prácticamente le tiraban el vehículo al romero. Es necesario mejor control para el año entrante, porque, si una bicicleta o un a patineta difícilmente lesionan, un auto sí.

José Manuel Mena Hernández

Cartago

Cliente burlado

Como cliente del supermercado Más x Menos (Desamparados) y participante en el sistema de "puntos", a finales de junio me presenté a escoger el "premio" a que tenía opción. Me dijeron que podía retirarlo el 12 de julio; me presenté el 17 y me entregaron una parte. Me dijeron que volviera otro día; me presenté varias veces, pero nada. Pedí hablar con el gerente, pero "no estaba". Llamaron al asistente, a quien esperé por 15 minutos, pero no llegó. Se burlaron de mi buena fe y perdieron un cliente leal.

Claudio Gamboa Valverde

Desamparados, San José

Corte rápido

En AyA son rápidos para cortar el servicio, pero no responden a solicitudes que tienen 2 meses de presentadas para que no cobren el alcantarillado que no existe. Había pedido una revisión domiciliaria y supuestamente tenía tarjeta de seguridad, pero terminé en un viacrucis por AyA, la Defensoría y la Aresep.

Carmen Zeledón Romero

Montes de Oca

Con aficionados, no

El 24 de julio, con motivo del traslado de una línea telefónica de Cartago a Turrialba, solicité a la empresa Cadico S. A., autorizada para efectuar contratos de Internet de Racsa, por medio de una carta, la habilitación del nuevo número. Sin embargo, al llamar a Racsa el 12 de agosto pasado me aseguran que ellos nunca fueron notificados. Esto me dejó una gran enseñanza: no trate con aficionados, busque profesionales. Claro, con Racsa también tengo mis dudas.

Fabián Cerdas Quesada

Turrialba

Mal uso de recursos

Observé a trabajadores que recarpetean secciones de la carretera de circunvalación, en el tramo al norte de los semáforos del antiguo El Gallito en Guadalupe, pese a que esa vía está aparentemente bien; bueno, ya no, debido a que ahora tiene "parches" por todos lados. ¿Por qué "reparar" carreteras que no lo requieren mientras existen tantas en pésimo estado? Y, por favor, no vengan a decir que es por la imposibilidad de reasignar presupuestos de una a otra obra, aunque la primera no lo requiera.

Marco A. Sánchez Aguilar

Llorente, Tibás

Discriminación

No es posible que, al tramitar un crédito, nos midan no solo por el cumplimiento de requisitos, sino también por el lugar donde vivimos. En una entidad me pidieron como medida extra un fiador, pues tienen las zonas por colores y Alajuelita, donde vivo, es una zona roja. Entonces, tendría que vivir en Rohrmoser o algo así para que me den crédito. Para mí y muchos otros esto es discriminación.

Luis Federico Camacho Cortes

La Aurora, Alajuelita

Ley de migración

Se ha hablado abundantemente de derogar la ley de migración aprobada por la anterior Asamblea Legislativa y que pretende frenar el ingreso y permanencia de extranjeros de mala conducta, que han contribuido a aumentar la inseguridad en el país. El Presidente y el ministro de Seguridad deben puntualizar los motivos y objetivos por los que se oponen a esa ley.

Jorge Montero Esquivel

Tibás