Cartas a la columna

Bandera mal colocada

SÍMBOLOS

El año pasado, cuando adornaron la autopista Bernardo Soto con motivo del Mes de la Patria, no hice este comentario porque pensé que se trataba de un error y que probablemente no se volvería a cometer. Supuse que este año tendrían más cuidado a la hora de hacerlo ante los ojos de todos los visitantes que vinieron al traspaso de poderes, pero se volvió a cometer la barbarie de colocar mal la bandera de Costa Rica, que tiene las franjas horizontales, no verticales. Por favor, no den un mal ejemplo a los ciudadanos; cuando utilicen la bandera, ¡háganlo como corresponde!

Ricardo Garro Núñez

San José

Esperanza

Como costarricense y como educador resalto el digno ejemplo dado por las estudiantes del Colegio Superior de Señoritas, quienes limpiaron y pintaron la institución. Lo que las autoridades de gobierno no quisieron hacer por años, lo hicieron estas jóvenes en pocos días. Un reconocimiento al Proyecto Fuera de Serie por enseñarnos que, cuando se quiere, se puede, en especial cuando se trata de algo tan noble como rescatar el patrimonio arquitectónico. Personas así nos renuevan la esperanza en un mundo mejor.

Carlos Vega Beirute

San Isidro, Coronado

Hay que disciplinar

"El que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano lo corrige", Proverbios 13:24. La sociedad actual no se da cuenta, pero los jóvenes gimen por corrección. Los padres deben guiar a los hijos y no aborrecer la sabiduría, menospreciar la reprensión, porque el desvío matará a los ignorantes.

Celene Colombari Rodríguez

Tibás

Orgullo tico

De la labor del maestro Víctor Iglesias López en la escuela Alto Urén, Talamanca (Proa, 30/4/06) se deriva un ejemplo a seguir en nuestras actividades diarias. Por residir en la ciudad (o "zoológico humano" como la define Desmond Morris), creemos tenerlo todo y nos sentimos superiores, cuando sociológicamente es todo lo contrario. Víctor, con su sencillez y sinceridad, es un orgullo para los costarricenses.

Salvador Zeledón Escobedo

San José

Amor a Guanacaste

La Federación de Municipalidades de Guanacaste declaró a mi cuñada Marjorie de Oduber "Ciudadana Guanacasteca de Honor" por donar las 1.500 hectáreas de la hacienda La Flor en memoria de mi hermano, el expresidente Daniel Oduber Quirós, quien tenía amor profundo por dicha provincia. Ese terreno se utilizará en proyectos destinados a mejorar las condiciones de todos los costarricenses.

Dora Oduber Quirós

Lourdes, Montes de Oca

Control de zanates

Estoy de acuerdo con el señor Guillermo Bogantes (Cartas, 7/5/06) en que los zanates destruyen aves y nidos, así como a otras especies. Él recomienda cómo eliminarlos, pero es algo casi imposible ya que invaden buena parte del país. Sin embargo, se me ocurre que por las noches, cuando están en los árboles, es un buen momento para que las autoridades encargadas de la conservación de la fauna los controlen sin afectar a otras especies y así evitar que dañen los ecosistemas tan importantes.

Nicolás Ibáñez Ibáñez

San Rafael, Escazú

Sugerencia

Si de cambios buenos se trata, el Centro Nacional de Cultura (Cenac), más varios museos y teatros, quedarían mucho mejor en el edificio que ocupó el Banco Anglo. Así se formaría un conjunto cultural con el Teatro Nacional y el Melico Salazar. Si en el Cenac se ubicara la Casa Presidencial, se podría pasar Hacienda a Zapote. Es para pensarlo.

José Picado Segura

San Isidro, Heredia

Cómplices

¿Por qué participar de un cruel trato? ¿Acaso disfrutan las personas de ver las condiciones en que se encuentran los animales del "zoológico" Simón Bolívar? Quienes gustamos de la vida silvestre debemos pedir que cierren ese lugar y no ser cómplices del trato que reciben los animales ahí.

Carlos y Kattya Baradín Mora, Norma Mora de Baradín, Ricardo Guevara Ureña, Carla Soto Mora y Carmen Gómez Quintana

San José