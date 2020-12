Usuarios de Claro, revisen sus estados de cuenta. Durante varios meses se cobró a mi tarjeta de crédito un «monto desconocido» de esa agencia de telecomunicaciones (adicional al plan que mantengo con ellos) por más de ¢45.000. No siendo suficiente esa pésima experiencia, me encuentro con un servicio al cliente muy deficiente, sin ninguna comprensión o interés por el usuario ¿Estoy satisfecho con el servicio? ¿Lo recomendaría? Claro que no.