En el caso del partido en el poder, cuando se oyen las alabanzas por los méritos de sus miembros "presidenciables", piensa uno en que tal vez sería mejor emplear tanta habilidad política en ayudar al gobierno a mejorar con hechos una imagen cada vez más desleída. Y en el caso de los partidos en la oposición, bueno sería que comenzasen a mostrar con obras las virtudes de su compromiso con la nación. Porque son los mismos problemas que sufre la ciudadanía y que el Gobierno habría de enfrentar, aquellos mismos que los futuros gobernantes ahora quieren solucionar y por los cuales se sacrifican prestando su futuro y su nombre. "No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy". Así, todo parece una danza de apariencias que comienzan a bailar, en el soñado salón aristócrata del porvenir, los futuros diputados, ministros, regidores, etc. de los diferentes partidos. ¿Es acaso el pueblo esa gente magra que no luce traje entero ni corbata?