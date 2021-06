Por otra parte, una licitación en nuestro país lleva tiempo, de aquí que resulta incomprensible que, coincidiendo esta con las informaciones sobre el auge de los cruceros, no sea sino hasta ahora cuando se descubre que el muelle concebido para carga no sirva ahora para un destino turístico. Esto denota que, pese al costo de la obra, esta no se planeó adecuadamente, esto es, no hubo coordinación interinstitucional y no se tomaron en cuenta variables fundamentales. Obviamente, las reformas serán mucho más costosas pues las deficiencias son de todo orden: puentes angostos y antiguos, diferente profundidad y bases endebles, defensas débiles, falta de señalización y otras fallas. Se ha perdido, además, un tiempo valioso.