La estulticia del hombre es abrumadora, infinita y multiforme. Nuestra estrechez de juicio y nuestra miopía -cuando no mala voluntad- se han manifestado pródigamente desde los primeros días de la gran saga humana sobre el planeta. La historia del mundo no es más que la crónica inmemorial de la necedad, el prejuicio y la envidia, rasgos todos ellos distintivos de la especie humana. Quisiera a continuación compartir con mis lectores algunas de las más garrafales enormidades jamás proferidas por hombres cuya ignorancia o mala fe -Platón diría que no es posible la una sin la otra- les han asegurado un lugar de honor en la antología universal de la estulticia. Como podrá comprobar el lector, ni siquiera los más egregios espíritus están exentos de padecer y, en ocasiones también, de proferir la invectiva. Para confeccionar el siguiente florilegio de la sandez, me he constreñido voluntariamente al terreno del arte, donde el juicio humano tiende a manifestarse en su forma más errática y mezquina.