El expediente a que me refiero, que lleva el número 032-98, no se ha resuelto, quizás por temor a los profundos reajustes que causará una resolución favorable. Como es obvio, la Sala IV está obligada a mantener y fortalecer el Estado de Derecho. Si el Poder Ejecutivo produce presupuestos que violan la Constitución Política y la Sala IV no se pronuncia en tiempo con quebranto del artículo 41 de esa Constitución, no habrá posibilidad de que en Costa Rica se solucionen problemas magnos por las vías democráticas.