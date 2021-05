No sé, hay algo en ese tipo de tiendas que me alteran la psicología. Uno sabe bien que son baratijas que no necesita para nada y sabe bien que la casa está ya a reventar de ellas y, sin embargo, se inventa cualquier excusa con tal de tenerlas. ¡Qué jodido! En ese almacén me encuentro, por ejemplo, con el banquito plegable para el picnic, el estadio o la playa; con elset de desatornilladores que me atrae más por el estuche que por estos; con el pato inflable para que el güila flote en la piscina… Y ¡todo al increíble precio delmade in China !