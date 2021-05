En el evento de ganarme el lote, lo voy a platear de inmediato para así sacarle el jugo a la muerte antes de que esta me lo saque a mí, pues soy más bien partidario de que me reduzcan a un puñito de cenizas en las salas de fundición funeraria, y de que luego me lancen al mar, o al viento, para que no quede ni rastro de mi lejanía.