Mire don José María; con el respeto qui' usté me merece, voy a hablale a calzón quitao. Usté hace tiempo viene cuenteándonos con una vaina y con otra, y la verdá es que usté no sabe ónde está parao. Usté no solo no ha cumplío sus promesas, sino que lo que prometió lo ha hecho al revés, o sea, pa'l otro lao. A mí se mi' hace que cuando usté agarró esta vaina del poder, no tenía n'idea de lo que quería hacer, mucho menos un plan di' algo pa'jalar pareja la carreta.