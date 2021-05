Yo realmente no creo que este desencanto nacional por los políticos tradicionales se refleje en toda su magnitud en las próximas elecciones. Aún no ha surgido esa tercera fuerza capaz de llenar el vacío que van dejando los partidos de siempre, ni esa fuerza capaz de recoger las aspiraciones de un pueblo harto de lo mismo. Y no ha surgido porque la misma partidocracia se ha encargado de aldabonearle el camino.