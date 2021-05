Ese fondo, al constituirse en Régimen de Capitalización Colectiva, su perfil de beneficios, estructura financiera y cotización particular se ajusta a los estudios actuariales que así lo indiquen, todo bajo la supervisión de la SUPEN. En lo que respecta a este nuevo fondo y otros similares, cabe indicar que lo reprochable es la intromisión excesiva del Gobierno en la pretendida intención de coadministrar o la obligación de invertir lo recaudado en su mayor parte en la compra de títulos del Estado y, con ello, la captura indiscriminada de las reservas, no sobre el control, que es otro tema y que, desde luego, la Junta de Pensiones no objeta y califica como indispensable para el buen manejo del modelo.