Ahora en el ambiente económico se discute si el auge en las importaciones (que crecieron un 21 por ciento durante el año que terminó en febrero pasado) es sostenible o no y si el Banco Central debería tomar acciones para recortar la oferta monetaria, el crédito, elevar la tasa de interés y quizá hasta acelerar el ritmo de las devaluaciones. La preocupación, fundamentalmente, proviene de analistas y de grupos académicos, interesados en el quehacer económico y todavía no ha encontrado eco en los grupos empresariales ni laborales o políticos. Sin embargo, esta cuestión no deja de tener sentido, pues la expansión de las importaciones de bienes de consumo podría llevar a problemas de balanza de pagos en un plazo relativamente corto. Más vale, por ello, prevenir que curar.