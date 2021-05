Preocupa que la concesión por 25 años del principal puerto en el Pacífico no cuente con el plazo necesario para esbozar un proceso serio, razonable y de envergadura, como demanda el interés nacional. Pues ahí donde no se movió ni se hizo nada durante décadas, resulta que ahora hay que hacerlo todo en 8 meses. Y el plazo no deja de resultar curioso: son 8 los meses para concretar esta concesión, periodo que no se define por criterio técnico o de oportunidad sino de un acuerdo político.