¿Entraba? Se trata (otra vez) de la vieja y nunca saldada cuestión del control ex ante y del control ex post que, por razones de espacio, no podemos tratar. Empero, sí podemos decir que cuando se activan las competencias de control previo de la CGR es porque se detectan irregularidades, errores y horrores en que ha incurrido la Administración en una actuación sometida a control previo por mandato legal o constitucional. Una administración eficiente en su actuación y gestión –por decir lo menos– no tendrá problemas ante los controles previos. Por lo demás, quienes estamos en el mundo del control y la fiscalización sabemos de los administradores públicos a los que molesta que los controlen y fiscalicen.