Equilibrio y justicia. Pensemos como productores y como consumidores: no podemos consumir sanamente si no producimos. Una buena política global, nacional o individual deberá considerar una relación equilibrada y justa entre producción y consumo: caras de la misma moneda. Así debemos enfrentar la globalización, el comercio exterior y los tratados de libre comercio. No lamentemos, como México, la situación del agro.