Vehículos de impunidad. Si consideramos que la reforma procesal penal fortaleció los principios del debido proceso penal y, por ende, el principio de inocencia, podemos afirmar que este aspecto de la reforma es un éxito. Pero, de paso, se introdujeron estas instituciones que declaro vehículos directos o indirectos de impunidad: 1) La "suspensión del proceso a prueba", artículo 25, que permite la suspensión del juicio sin siquiera haberse iniciado, con tal que el acusado se porte bien durante un tiempo. 2) El "criterio de oportunidad", artículo 22, por el que no se acusará a una persona si el delito es un "hecho insignificante", aun cuando haya una víctima y haya prueba suficiente contra el acusado. 3) El "proceso abreviado", artículos 317 y 347, que permite al acusado declararse culpable a cambio de acortar el mínimo de la prisión en un tercio, pese a que las pruebas permitan condenarlo por el máximo de la pena, 4) La "conciliación", artículos 25, 35, 36 y 297, que enfrenta a la víctima con el malhechor para "negociar" él. El "arreglo" no implica un juicio de valor sobre la conducta penal y no queda registrado como un delito. Tampoco hay límite del número de conciliaciones por persona por año. El colmo es que el Código permitía conciliar una violación sexual, pero la Defensoría de los Habitantes impugnó este artículo y fue anulado por la Sala Constitucional. 5) La prescripción "corta" de todos los delitos, artículo 31 y transitorios I y II, que, además, declaran que la interrupción de la prescripción ocurre con la acusación, no con el inicio de las investigaciones policiales; 6) La "teoría del conflicto", artículo 7, que considera al ofendido víctima de un delito, "protagonista" de un "conflicto social" y no víctima de una agresión individualizada.