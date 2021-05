Hace muchos años don Roberto Brenes Mesén escribió una furibunda diatriba contra la clase política, que terminaba así: “El político eximio también existe. Es el hombre que prevé, que planea para 4 y 10 y más años vista. Es el iniciador de movimientos de trascendencia. No rechaza el éxito inmediato, pero no lo busca especialmente y ningún buen éxito lo desvía de su final objetivo. Parece que se hubiera confundido su voluntad con las subterráneas corrientes de la Historia. El buen político suele serlo en grande. Y de sus entrañas espirituales se levanta el estadista. En este ensayo no se trata de él”.