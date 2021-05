Solo la industria azucarera da oportunidad a más de 250.000 personas en Costa Rica; es decir, un 6,25 por ciento de la población se dedica a la producción de caña de azúcar o vive de ella. Esto sin tomar en cuenta los que producen banano, piña, café, yuca, melón, minivegetales y atún, entre otros productos. En total, podríamos llegar a tener un país completo beneficiado con la firma del TLC con Canadá. Entonces surge la duda: ¿por qué no se ha firmado aún? Tal vez porque los diputados están pensando en Costa Rica solo en lo político y no en lo empresarial. Costa Rica debe ser pensada como una gran empresa, donde se trabaja para producir utilidades y no pérdidas. Los diputados deben legislar para todos los sectores y no solo para uno... ¿Cuál será? No sabemos todavía.