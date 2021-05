La comparación que se hace con grandes potencias de la economía mundial –EE.UU., Japón, China– no es objetiva; en países de nuestra región –Argentina, Chile, México– no ha sucedido esa milagrosa rebaja de tarifas. Eso lo saben nuestros políticos, aparte de que a un mercado tan pequeño como el nuestro (1,2 millones de teléfonos entre telefonía tradicional y celular) no van a venir a competir cinco o seis compañías. En los países centroamericanos pequeños, como el nuestro, hay una sola compañía; se pasa entonces de un monopolio público a uno privado, ¿queremos eso para Costa Rica?