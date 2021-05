En otros informes de la Defensoría de los Habitantes hemos abogado por un debate parlamentario objetivo y profundo, y no hemos ocultado nuestra preocupación por la diversidad de los temas expuestos en dichos informes. Nos hemos preguntado si la Defensoría no estará abarcando demasiadas cuestiones referentes al sector público y a sus relaciones con la población. A título de ejemplo, nos referimos al último informe, en que el análisis del proyecto de Ley de pacto fiscal y reforma fiscal estructural , aun cuando se relacione con los derechos humanos, así como lo atinente a asuntos económicos y otras cuestiones expuestas pueden significar ciertamente una duplicación de los estudios realizados en otras instancias, públicas o privadas, o poderes del Estado. Este esfuerzo analítico, en el orden técnico o legal, podría conspirar contra la atención de los derechos de los habitantes, principalmente de aquellos que carecen de valimiento, o contra algunas cuestiones básicas, que no se deben diluir o posponer por la pretensión de abarcar muchos campos. Citamos como cuestión básica, en el último informe, la laudable denuncia sobre las transgresiones al derecho de acceso a la información administrativa. En suma, la complejidad y variedad de los derechos de los habitantes en sus relaciones con el Estado imponen, necesariamente, una labor cuidadosa de selección, distinción y jerarquización. La Defensoría de los Habitantes ha crecido en el orden financiero, en personal y en demandas. Bueno es detenerse ante ella y meditar en su presente y en su curso futuro.