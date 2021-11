Vinnie dejó a lo largo de su carrera un legado de arreglos y chops baterísticos que cambiaron el metal. Becoming, Sandbasted Skin, Five Minutes Alone, Use my Third Arm, Domination, 13 Steps to Nowhere, Suicide Note Part2, y Revolution is my Name son algunas de la canciones que demuestran el poderío y maestría de Vinnie Paul detrás de la batería.