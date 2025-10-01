#NoComaCuento

Unimer desmiente encuesta que le atribuyen en redes sociales

Código Electoral contempla multas millonarias de hasta ¢23 millones por difundir estudios falsos o sin registro ante el TSE

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Unimer encuesta falsa
Estos son los resultados de la encuesta falta supuestamente realizada por Unimer. (La Nación/Canva/Captura de pantalla de Facebook)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TSEElecciones 2026Encuestas falsas#NoComaCuento
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.