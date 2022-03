Teletica desmiente rumor sobre vuelo de José María Figueres en ‘jet privado’ de Canal 7

Televisora de Costa Rica (Teletica) desmintió el contenido de una imagen que se comparte en chats de WhatsApp, la cual asegura erróneamente que la empresa “lleva” por el país al candidato presidencial José María Figueres, del Partido Liberación Nacional (PLN), en el “jet privado” de Canal 7.

El montaje utiliza como supuesta prueba, una fotografía de la aeronave matrícula TI-TCT y datos de tres vuelos realizados el domingo 20 de marzo, entre San José, Quepos y Liberia.

Consultado por La Nación, Román Fallas, director legal de Grupo TVCR, confirmó que la aeronave TI-TCT pertenece al grupo empresarial de Teletica. No obstante, aclaró que la misma “no ha sido facilitada durante la campaña política (que inició en octubre del 2021), para el uso de José María Figueres”. La aeronave TI-TCT es una avioneta, y no un jet como lo señala erróneamente la imagen viral.

Por su parte, el comando de campaña del PLN indicó que “es totalmente falso” que su candidato presidencial haya recibido servicios de transporte aéreo por parte de Teletica. El domingo 20 de marzo, fecha de los vuelos que se muestran en el montaje, Figueres se encontraba de gira en la provincia de Limón. El periodista independiente Martín Montoya, quien cubrió la actividad, confirmó que el aspirante se desplazó por tierra y que en ningún momento salió de la provincia, antes de que terminara la gira.

Los registros de FlightAware para la avioneta TI-TCT (que se pueden consultar aquí) para el 20 de marzo muestran un desplazamiento de la aeronave, durante la mañana, desde el Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños, en Pavas, hacia Quepos, y después al Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, de Liberia. Desde ahí, el bimotor partió pasadas las 2 p. m. de regreso a San José.

Montoya, quien es el director del periódico digital Limón Hoy, relató que Figueres llegó a dicha provincia el viernes 19 de marzo, por tierra, y que se trasladó de la misma forma por distintas comunidades caribeñas durante todo el fin de semana.

El montaje incluye una captura del sitio FlightAware, específicamente de tres movimientos realizados por la aeronave TI-TCT el domingo 20 de marzo del 2022.

“Él no venía en avioneta, en ningún momento vino en avioneta. Lo sé porque nosotros inclusive lo fuimos a tratar de topar por si había alguna caravana o algo que le hubieran organizado. Dicho sea de paso, no le habían organizado ningún tipo de caravana (...); todo lo hizo por tierra, no hubo ninguna avioneta. Yo eso lo hubiese sabido inmediatamente, puedo dar fe”, declaró Montoya.

“Él estuvo aquí, mantuvo reuniones con diferentes grupos. ¿Que se haya ido y haya regresado? No, no, en lo más mínimo”, agregó el comunicador.

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) confirmó que la avioneta TI-TCT despegó del Tobías Bolaños el 20 de marzo a las 9.34 a. m., con destino a Quepos, con dos personas a bordo. No obstante, la institución indicó que no tiene competencia para suministrar información sobre los ocupantes.

Este medio solicitó a la Fuerza Pública los registros de ingreso al aeropuerto Tobías Bolaños durante la mañana del 20 de marzo, no obstante, al cierre de este artículo, la entidad no había remitido la información.