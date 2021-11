Lineth Saborío no cobró liquidación al renunciar del Congreso para dedicarse a la campaña

Lineth Saborío no cobró liquidación al Congreso. La publicación realizada por la página San José Denuncias contiene información errónea, pues, hasta la fecha, Lineth Saborío no ha cobrado ni solicitado prestaciones laborales de la Asamblea Legislativa, donde trabajó hasta el pasado 17 de mayo.

La candidata presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Lineth Saborío Chaverri, no cobró liquidación a la Asamblea Legislativa cuando dejó su puesto de asesora para dedicarse a la campaña electoral, como lo aseguró erróneamente una publicación de la página San José Denuncias en Facebook.

En un mensaje titulado “4 razones para no votar por Lineth”, el sitio acusó de “corrupción” a la aspirante el pasado 3 de noviembre por, supuestamente, haber dejado su trabajo en el Congreso por la vía del despido con responsabilidad patronal. Según la publicación, Saborío obtuvo de esa forma “una liquidación pagada por los impuestos de todos los costarricenses”.

Pero en realidad la salida de la candidata no ocurrió de esa forma. El departamento de Recursos Humanos de la Asamblea Legislativa indicó que cuando un empleado deja su puesto, el pago de los extremos laborales no se hace de forma automática, sino que el interesado debe gestionarlo. En ese sentido, detalló que Saborío no realizó dicha solicitud y que, por tanto, no se le ha entregado ninguna liquidación.

Así lo confirmó Juan José Chotto Monestel, director de esa oficina, en respuesta a una consulta de La Nación. Por aparte, el equipo de campaña de Saborío remitió a este diario una certificación oficial, emitida por el Congreso, la cual da fe de que la candidata no ha recibido ni gestionado el pago de una liquidación.

“Que, mediante la revisión del expediente personal no consta ninguna Resolución de Pago de extremos laborales y en los registros de este Departamento no existe, a la fecha ninguna solicitud en trámite”, dice la certificación 380-2021, emitida el 4 de noviembre del 2021.

Según los registros oficiales de la Asamblea, Saborío Chaverri laboró para el Congreso desde el 1.° de julio del 2018 hasta el 17 de mayo del 2021. Al momento de su salida, la ahora aspirante ocupaba una plaza de Asesor Especializado B-R, en el despacho de la diputada independiente Shirley Díaz, y ganaba ¢915.600 mensuales.

En una respuesta por escrito, Saborío indicó a este medio que presentó su renuncia luego de conversar con Díaz. “Y nunca presenté ninguna solicitud de prestaciones tal y como lo certifica el Departamento de Recursos Humanos de la Asamblea Legislativa”, indicó.