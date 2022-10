La falsa victoria del líder antivacunas Robert F. Kennedy Jr. contra las farmacéuticas en la Corte Suprema de EE. UU.

Es falso que la Corte Suprema de Estados Unidos declarara que las vacunas contra la covid-19 no son vacunas. Los máximos jueces de dicho país tampoco condenaron a las casas farmacéuticas que las producen y no determinaron que el fármaco cause daños irreparables, ni que modifique la genética de las personas. En realidad, todos estas son aseveraciones falsas que circulan por Facebook, WhatsApp y Twitter.

Estas desinformaciones aseguran que Robert F. Kennedy Jr., un activista antivacunas estadounidense, “ganó el caso contra los cabilderos farmacéuticos” en el Tribunal Supremo estadounidense, y sostienen que las empresas “tendrán que pagar las consecuencias”.

No obstante, dicho caso nunca existió. De acuerdo con una revisión realizada por el canal RTVE de España en el archivo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, no hay rastro alguno de este supuesto dictamen. Así lo confirmó, incluso, el mismo Kennedy.

Kennedy Jr. dijo a Associated Press (AP) en setiembre del 2021 que “el artículo sobre el Tribunal Supremo es una información errónea. La cita es falsa. Está claro que alguien se la ha inventado y la está promocionando porque la misma cita sigue apareciendo sin importar cuántas veces la niegue. El mismo artículo sigue reapareciendo”.

Incluso, Kennedy Jr. desmintió que sus demandas hayan llegado hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. “He estado involucrado en docenas de demandas relacionadas con la seguridad de las vacunas, pero ninguna de ellas ha llegado al Tribunal Supremo”, admitió el líder antivacuna a AP.

Noticias falsas sobre Kennedy Jr. y las vacunas circulan desde el 2020. En agosto de ese año, La Nación desmintió que las vacunas de ARN mensajero (ARNm) contra la covid-19 modifiquen los genes de las personas. En esa ocasión, al igual que ahora, las afirmaciones se le atribuían al estadounidense, aunque no había evidencia de que él fuese su autor.

#NoComaCuento: Es falso que vacunas en desarrollo contra covid-19 modificarán genes de personas

De acuerdo con una búsqueda inversa realizada por Maldita.es, estas desinformaciones proliferaron nuevamente a partir de un blog escrito en alemán, llamado Boersenwolf News. “El contenido fue publicado el 14 de agosto de 2022 con el siguiente encabezado en alemán: ‘La sentencia del Tribunal Supremo confirma: Las terapias génicas con ARNm de COVID son irreparables’”, detalló el medio español.

Pese a que está plenamente comprobada la efectividad de las vacunas contra la covid-19, las noticias falsas sobre las mismas aún circulan. En abril de 2021, el medio español Newtral desmintió otra información relativa a la Corte Suprema de Estados Unidos.

Esta publicación aseguraba que el tribunal había “anulado la vacunación universal” y afirmaba que se trataba de “una gran victoria para la libertad”. Entre otras cosas, el sitio web que divulgó la falsedad indicaba que la demanda fue presentada por “un grupo de científicos liderados por el senador Robert F. Kennedy Jr.”, quien supuestamente dijo que “la nueva vacuna contra la covid-19 debe ser evitada a toda costa”.

En realidad, la Corte Suprema nunca anuló la “vacunación universal”, Kennedy nunca ha sido senador y tampoco hizo tales declaraciones.

Fabricio Alvarado y Joselyn Chacón alimentan desinformación sobre ‘riesgo de aborto’ por vacuna contra covid-19

Este es uno de los videos que circuló divulgando información falsa sobre las vacunas contra la covid-19.

