Eliécer Feinzaig no fue quien criticó a Rodrigo Chaves por decirle ‘chiquita’ de ‘papi’ a Franggie Nicolás

No fue Eliécer Feinzaig Mintz, diputado electo por el Partido Liberal Progresista (PLP), quien criticó al candidato presidencial Rodrigo Chaves por decirle “chiquita de papi” a la actual congresista Franggie Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), como lo afirma una imagen que se comparte en WhatsApp.

En dicha red social se divulga una captura de pantalla de un texto replicado este martes por la página de Facebook “Patria Libre de Corruptos”, la cual le atribuye las declaraciones a Féinzaig Mintz. El inicio del mensaje dice:

“De Eli Feinzaig. Rodrigo Chaves no parece entender que la diputada Nicolás no es “la chiquita de papi”, es una diputada en ejercicio y su investidura merece respeto. También parece no entender que su partido solo consiguió 9 curules, y que para lo que quieran impulsar, ya sea desde la oposición o desde el gobierno, requerirán del diálogo con las otras fracciones”.

“Patria Libre de Corruptos” se equivoca al atribuirle dichas declaraciones a Feinzaig Mintz, según lo confirmó el diputado electo a La Nación:

“No, ese texto no es mío, el autor es Lenny, mi primo, Leonardo Feinzaig, y alguien con toda la mala fe probablemente, lo sacó de Facebook y me atribuyó la autoría a mí para empezar a circularlo por WhatsApp. Yo no me meto en la campaña de la segunda ronda, no estoy apoyando a nadie y ese mensaje podría tomarse como a un apoyo implícito a otra persona, y no tiene nada que ver conmigo”, declaró el excandidato a este medio.

El texto original fue publicado por el primo del diputado electo el lunes 21 de febrero en la tarde, en su cuenta personal pública. Al día siguiente, en ese mismo espacio, Leonardo Feinzaig se refirió a la manipulación de sus palabras:

“Lamentablemente, alguien de forma maliciosa reprodujo mi comentario y cambió mi nombre por el de mi primo, Eli Feinzaig. Aclaro que mi comentario es PERSONAL, no ha sido suscrito por Eli, y ni siquiera he conversado con él sobre su contenido. Esta forma de manipulación, desconozco con qué fines, deja mucho que desear”, escribió Lenny Primo Feinzaig (como aparece identificado Leonardo en Facebook).

Chaves ataca a Franggie y Francisco Nicolás

En su publicación, Leonardo Feinzaig fustigó declaraciones que dio el candidato presidencial Rodrigo Chaves, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), durante una gira a Puntarenas, el pasado fin de semana, en las que atacó a la actual diputada Franggie Nicolás y a su papá, Francisco Nicolás, quien asumirá una curul por la provincia de Puntarenas a partir del próximo 1.° de mayo.

En su mensaje, Chaves afirmó que Alexander Barrantes, diputado electo del PPSD, llegará a la Asamblea Legislativa a enfrentarse con el liberacionista.

“Va don Alexander Barrantes, que dijo, ‘yo me comí', porque ya se la comió diputado, ‘yo me comí la bronca y la estoy digiriendo’, pa (sic) que nos dé energía para que él vaya a la Asamblea Legislativa a decirle al papi de la chiquita, ¿sabe qué, Chico Nicolás; sabe qué, Franggie Nicolás, se acabó la corrupción de Liberación en Puntarenas”, manifestó Chaves, en un discurso que registró Noticias Columbia.