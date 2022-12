El impresionante garaje de Mbappé: la variada colección de autos que el delantero no puede usar

Tan solo uno de los vehículos que Kylian Mbappé tiene en su garaje está valuado en más de $500.000. El futbolista, compañero del tico Keylor Navas, es uno de los jugadores con mejor salario en el Paris Saint-Germain, de Francia, y con apenas 23 años está dentro de la elite del mundo en términos económicos. A su vez, tiene una pasión.

Parece ser que el común de los jugadores de fútbol son amantes de las cuatro ruedas y destinan parte de sus ganancias a comprar los autos más llamativos, lujosos o exclusivos. La diferencia del francés con el resto es que él no puede manejar ninguno.

¿El motivo? Mbappé no tiene licencia de conducir. Por eso, en caso de que quisiera salir a la calle con alguno de estos impresionantes autos, debería ir acompañado de un chofer ya que él no tiene permitido usar sus vehículos. ¿Cuales tiene? La lista, a continuación.

Volkswagen Tiguan, Touareg y MUV Copiado!

Porque no podía elegir uno solo, Mbappé compró tres. El primero está valuado en $57.000 y se trata de la Tiguan, un auto muy comercializado y conocido en todo el mundo. El siguiente es un Touareg que tiene una apariencia de lujo por más que su valor no supere los $120.000 y por último, para viajar acompañado de hasta ocho personas –o solo si es que quiere comodidad y espacio– un MUV (Multi Utility Vehicle) que se destaca por tener mayor capacidad para pasajeros que las SUV.

Ferrari 488 Pista y 458 Copiado!

Con la firma italiana le pasó algo parecido y como a cualquiera que los ve en la calle, Mbappé se enamoró de una Ferrari ni bien la vio; es por eso que decidió sacar a relucir la billetera y comprarse dos. El primero de la lista es un 488 Pista que cuesta cerca de $500.000, tiene un motor V8 biturbo de 3.9 litros y alcanza una potencia de hasta 711CV.

A ese hay que sumarle un Ferrari 458 con motor de ocho cilindros y que tuvo nada más ni nada menos que la participación de Michael Schumacher en el equipo de diseño.

Mercedes-Benz clase V Copiado!

Elegancia puesta al servicio del lujo y la potencia. Quizás esas sean las palabras que mejor califican a un Mercedes-Benz y el clase V en particular. Cuesta cerca de $135.000 y forma parte de la colección privada del jugador. Gusto compartido con otros tantos deportistas -como Roger Federer- que eligen esta marca al momento de equipar sus garajes privados.

De repente se le ha visto llegar a los entrenamientos del PSG con este carro, con uno de sus choferes, por supuesto.

Más y más autos Copiado!

A la lista antes mencionada, que ya destaca por su lujo y poderío, hay que sumar tres vehículos más que cualquiera quisiera tener pero que Mbappé nunca ostentó. Se trata de un BMW, un Audi y una Range Rover aunque los modelos no se conocen y en sus redes no hay rastro de que los use con frecuencia. Los tenga o no, su flota entera es digna de buen gusto y ojo para comprar vehículos pese a que, todavía, no se haya sentado detrás del volante de ninguno.

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.*