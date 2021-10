“Creo que las personas excepcionalmente fuertes, explotan como un volcán cuando son oprimidas durante mucho tiempo. En enero de 2009, los medios de comunicación me robaron mi identidad. Por DESESPERACIÓN y ESCASEZ para sobrevivir y alimentar a mi familia de 14 niños, sacrifiqué mi sentido del yo y adopté vergonzosamente una identidad nueva y no deseada: octomom. En marzo de 2013, DEJÉ esta vida sin sentido y humillante y alejé a mi familia de las influencias tóxicas antes de que me mataran. Y volví a mis raíces, conseguí un trabajo como consejera, me centré en mis estudios para terminar la especialización y lo más importante, estoy siguiendo el camino que Dios había planeado para mí y mi familia. Rezo todos los días para que mi persistente trabajo y dedicación a todos mis hijos les dé la vida que se merecen”, escribió.