“Cuidarse en la alimentación es un reto, decir no a ciertas cosas que querés comer, es un reto también. Hay gente que aterriza en enero y dice ‘me voy a quitar los carbos porque escuché que la dieta cetogénica es lo máximo’. Y yo le pregunto a la persona, ‘¿y a usted le gustan los carbos?’ y me dice ‘son mi vida, me fascinan, son mi pasión’. Entonces no haga una dieta cetogénica, porque ¿para qué va a ponerse las cosas más difíciles de lo que ya son?”.