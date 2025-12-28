Empleo noticias

Walmart busca personal y ofrece bonos, descuentos y apoyo integral a sus colaboradores

La empresa anunció que todas sus vacantes están abiertas a personas con discapacidad y ofrece bonos, descuentos y asesoría integral a sus colaboradores

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

Si usted está en busca de trabajo estable y con buenos beneficios, esta información le puede servir, ya que Walmart anunció la apertura de vacantes y confirmó que está recibiendo postulaciones de personas interesadas en sumarse a su equipo en diferentes áreas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleoWalmartempleo en Walmart
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.