Señor pensionado nos reveló cuál es la técnica que aplica para mantenerse visible en el mundo laboral

Un señor pensionado nos dejó impresionados al contarnos que tiene una técnica para mantenerse visible en el mundo laboral, a pesar de su edad.

El pasado lunes 5 de agosto Alexis Zamora visitó la feria de empleo que organizó la Municipalidad de Heredia, en Mercedes Norte, con el fin de buscar una opción laboral en el área contable.

Este vecino de Mercedes Norte de Heredia nos contó que él es pensionado, pero que busca una oportunidad, porque hace cuatro meses se encuentra sin empleo.

“Hay que ver qué oportunidad sale. Tengo más de 40 años de experiencia. Antes trabajaba en un despacho de contabilidad, pero todavía me siento productivo y tengo ganas de seguir trabajando”, detalló don Alexis.

Este herediano de 64 años nos contó que, a pesar de que está desempleado, pasa activo en bolsas de empleo como empleo.net, donde pudo compartir su currículum actualizado para que varias empresas puedan ver su perfil, costumbre que muy pocas personas hacen.

“Me he estado capacitando y actualizando en mi área, por medio de cursos que me da el Colegio de Contadores con el fin de no perder el tiempo”, detalló.

Don Alexis Zamora andaba en busca de una opción laboral en el área contable. Foto: Fabiola Montoya

Don Alexis nos confesó que no tenía idea si era difícil o no conseguir trabajo en estos tiempos, ya que esta era su primera feria de empleo después de que dejó de trabajar. Lo que sí nos dijo fue que ahora el mercado está muy competitivo y se necesita hasta más de un idioma para aplicar a los puestos de trabajo que tienen las empresas.

“Por eso aconsejo a los jóvenes, para que se preparen en el área que les gusta, que aprendan inglés y que se actualicen, porque ahora todo es muy competitivo, y teniendo conocimientos en idiomas se abre mucho más el campo laboral. Yo no sé inglés, porque en mi época no era tan necesario, pero ahora es una limitante”, concluyó.