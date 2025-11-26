ManpowerGroup abre 50 plazas para promotores de ventas en eventos masivos en todo el país

Si a usted le gusta el trabajo en eventos, coordinar activaciones o meterse de lleno en ferias y lanzamientos, ManpowerGroup tiene buenas noticias.
La compañía anunció 50 puestos para la posición de promotor de ventas, una oportunidad dirigida a personas con disponibilidad para movilizarse en todo el territorio nacional, incluso fines de semana.
Quienes resulten seleccionados deberán apoyar la organización de actividades, ejecutar activaciones BTL, coordinar ferias, asistir en lanzamientos y manejar la logística de eventos en diferentes regiones del país.
“En ManpowerGroup, líder global en soluciones de talento humano y experto en todo el ciclo laboral, seguimos impulsando oportunidades laborales para quienes desean crecer profesionalmente. Esta posición representa una gran opción para personas dinámicas, con experiencia en eventos y activaciones”, señaló Scarleth Tercero Loría, gerente país de ManpowerGroup Costa Rica.
La empresa indicó que ofrece salario competitivo, además de viáticos para alimentación y transporte cuando el trabajo requiera desplazamientos largos.
Requisitos del puesto
- Bachillerato en Educación Media (indispensable).
- Técnico en gestión comercial, mercadeo, publicidad o carreras afines (deseable).
- Experiencia previa en eventos, activaciones BTL o consumo masivo.
- Licencia de conducir clase B y disponibilidad para viajar.
Las personas interesadas pueden aplicar mediante este enlace:https://manpower-costa-rica.pandape.computrabajo.com/Detail?id=11173384
Consejos para aplicar a un puesto de trabajo:
- Lea bien la oferta y adapte su currículum: Las empresas buscan coincidencias directas. Use palabras clave del anuncio y destaque la experiencia que realmente corresponda al puesto.
- Revise su correo, documentos y enlaces antes de enviar: Asegúrese de que su currículum esté en buen formato, sin faltas de ortografía, y que los archivos o enlaces (como portafolios) funcionen correctamente.
- Use plataformas confiables y cuide su información personal: Aplique solo en sitios oficiales o reconocidos, y no comparta datos sensibles que no sean necesarios para la postulación. Esto le evita caer en ofertas falsas o riesgos innecesarios.