KFC anda buscando gente para que se una a su familia

Por Fabiola Montoya Salas
KFC Costa Rica realizará ferias de empleo en San José y Santa Ana los días 21 y 22 de agosto para contratar personal en dos nuevas aperturas.
KFC tiene varios puestos de empleo. (KFC/Cortesía)







Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

