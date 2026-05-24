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Importante empresa realizará feria de empleo en Desamparados con vacantes en ventas, bodega y monitoreo

La actividad se realizará este lunes en Desamparados y las personas deberán llevar su currículum en formato digital

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Por Fabiola Montoya Salas
El lagar
El Lagar tiene varios puesto de empleo.







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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