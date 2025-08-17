Feria de empleo en San José promete 1.500 puestos de trabajo

Si anda en busca de empleo, preste atención porque este lunes 18 de agosto, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, se llevará a cabo una feria laboral organizada por Grupo Bretea en el Colegio Técnico Profesional de Pavas, ubicado a 25 metros de la entrada principal del hospital psiquiátrico.

Marlon Chaves, organizador del evento, explicó que más de 20 empresas participarán en la actividad;, entre ellas, K-9, Pierre Cardin, Newrest, Ferromax, Golán, Jiron, Portafolio, SFA, VMA Grupo, Ready Pizza, G4S, Red Volution, Fifco y Masaca, entre otras, las cuales estarán reclutando personal para llenar alrededor de 1.500 plazas disponibles.

Para asistir, los interesados deben presentarse con ropa formal y portar la cédula vigente y en buen estado. Por disposición de seguridad no se permitirá el ingreso de niños y el parqueo será exclusivo para las empresas participantes y el personal del CTP. Las puertas se abrirán a partir de las 10:00 de la mañana y antes de esa hora no se permitirá el ingreso. El acceso se realizará de manera ordenada y mostrando el documento de identidad.

Consejos para ir a una feria de empleo:

1. Lleve varias copias de su currículum actualizado: prepárelo de forma clara, sin faltas de ortografía y enfocado en el tipo de trabajo que busca. Incluya su experiencia, estudios y datos de contacto visibles.

2. Vístase de forma adecuada: no es necesario ir de traje, pero sí debe proyectar una imagen profesional. La primera impresión cuenta, así que cuide su presentación personal.

3. Prepárese para entrevistas rápidas: algunas empresas hacen entrevistas tipo “flash” en estas ferias. Practique una breve presentación sobre usted, sus habilidades y lo que busca laboralmente.

4. Investigue sobre las empresas: si ya sabe qué compañías van a participar, revíselas antes. Así podrá dirigirse con más seguridad a los puestos que más le interesen.

5. Sea puntual y llegue con buena actitud: llegar temprano le da más oportunidad de hablar con reclutadores. Salude con respeto, escuche bien las indicaciones y muestre entusiasmo.