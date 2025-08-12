Famoso supermercado busca personal en diferentes áreas

Pricesmart está en busca de personal para diferentes áreas y ofrece oportunidades laborales para quienes deseen integrarse a su equipo en el local de Zapote.

La empresa tiene vacantes en varios puestos y busca candidatos con diferentes perfiles como: food service, gondoleros, cajeros, servicio al cliente, técnico de refrigeración, dependiente de comidas, dependiente de panadería, montacarguista, carnicero y recibidor.

Si a usted le llama la atención alguna de las vacantes, puede aplicar al correo electrónico marce@pricesmart.com, eso sí, con todos los datos al día.

Consejos para ir a una feria de empleo:

1. Lleve varias copias de su currículum actualizado: prepárelo de forma clara, sin faltas de ortografía y enfocado en el tipo de trabajo que busca. Incluya su experiencia, estudios y datos de contacto visibles.

2. Vístase de forma adecuada: no es necesario ir de traje, pero sí debe proyectar una imagen profesional. La primera impresión cuenta, así que cuide su presentación personal.

3. Prepárese para entrevistas rápidas: algunas empresas hacen entrevistas tipo “flash” en estas ferias. Practique una breve presentación sobre usted, sus habilidades y lo que busca laboralmente.

4. Investigue sobre las empresas: si ya sabe qué compañías van a participar, revíselas antes. Así podrá dirigirse con más seguridad a los puestos que más le interesen.

5. Sea puntual y llegue con buena actitud: llegar temprano le da más oportunidad de hablar con reclutadores. Salude con respeto, escuche bien las indicaciones y muestre entusiasmo.

6. Haga preguntas y solicite información de contacto: no tenga miedo de preguntar sobre los puestos, requisitos o procesos de selección. Si puede, anote el nombre y correo del reclutador para dar seguimiento después. Mostrar interés puede marcar la diferencia.

