Famoso gimnasio de Heredia está buscando personal

Si usted está en busca de trabajo, esta feria de empleo en Heredia le puede caer como anillo al dedo

Por Fabiola Montoya Salas

Si a usted le gusta el ambiente fitness, está buscando trabajo y tiene experiencia, ponga atención porque DMC Fitness, un gimnasio bastante conocido en la zona, anunció una feria de empleo virtual para reforzar su equipo de trabajo en Barva de Heredia.








