¿Es profesor de español, ciencias o matemáticas? Esta oportunidad le permitiría ganar más de ¢20 millones al año

Si usted es docente y está buscando una oportunidad para crecer profesionalmente y, de paso, mejorar sus ingresos, esta información le puede interesar.

Escuelas públicas de Estados Unidos abrieron vacantes para profesores costarricenses en áreas como educación primaria, inmersión en español, ciencias, matemáticas y educación especial.

Con más de 300 docentes costarricenses ya contratados, esta oportunidad es una excelente opción para quienes buscan avanzar profesionalmente en un entorno internacional. (Participate Learning/Participate Learning)

La oportunidad permite que los docentes seleccionados trabajen legalmente en Estados Unidos por un período mínimo de dos años, con contratos en centros educativos ubicados en Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia. Las condiciones laborales son similares a las que reciben los profesores del sistema público estadounidense.

El proceso de reclutamiento es gestionado por Participate Learning, una organización encargada de seleccionar docentes internacionales y brindar acompañamiento completo para la obtención de la visa, lo que facilita todo el trámite migratorio.

Según explicó Ronald Ramírez, gerente de reclutamiento para Latinoamérica, esta iniciativa representa una gran oportunidad para los educadores costarricenses.

“Además del crecimiento profesional, esta experiencia permite fortalecer habilidades pedagógicas en entornos educativos diversos y multiculturales”, señaló.

¿Cuánto se gana?

Las personas seleccionadas recibirán un salario anual equivalente al de un docente en Estados Unidos, que ronda entre $41.000 y $55.000 dólares, dependiendo de la experiencia, formación académica y el distrito escolar asignado. Al tipo de cambio actual, esto equivale, aproximadamente, entre ¢20 millones y hasta ¢27 millones por año.

Además del salario, el paquete laboral incluye seguro médico, pasaje aéreo y la posibilidad de viajar acompañado por su cónyuge e hijos menores de edad.

Alta demanda en educación especial

Dentro de la convocatoria, destaca la búsqueda de docentes en educación especial, una de las áreas con mayor demanda debido a su nivel de especialización. Estos profesionales trabajarán con estudiantes que presentan diversas necesidades de aprendizaje, en coordinación con equipos educativos y familias.

Requisitos para aplicar

Para postularse, usted debe cumplir con los siguientes requisitos:

Nivel avanzado de inglés.

Al menos dos años de experiencia docente a tiempo completo, posteriores a la obtención del título universitario.

Estar laborando actualmente.

Contar con licencia de conducir vigente.

Tener disponibilidad para residir en Estados Unidos por un mínimo de dos años.

Hasta ahora, cerca de 300 docentes costarricenses ya han participado en este programa, lo que demuestra el interés del sector educativo nacional por acceder a experiencias internacionales.

La postulación no tiene costo y se mantiene abierta durante todo el año. Si usted está interesado, puede completar el formulario en el sitio oficial de Participate Learning.