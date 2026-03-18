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¿Busca trabajo? Feria en Alajuela abrirá plazas para promotores de marca

La actividad será presencial en el centro de Alajuela y las personas interesadas deben llevar su currículum y documentos

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Por Fabiola Montoya Salas

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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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