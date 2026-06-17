¿Busca trabajo? Dos Pinos tendrá feria de empleo en Heredia con vacantes para diferentes perfiles

Dos Pinos participará en una feria de empleo en Heredia donde tiene vacantes para distintos perfiles.

La actividad se realizará este viernes 19 de junio en la Biblioteca Municipal Fabián Dobles, en Belén, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, como parte de una iniciativa organizada por la Municipalidad de Belén para acercar oportunidades laborales a las personas que buscan incorporarse al mercado de trabajo.

Durante la feria, representantes de la cooperativa brindarán información sobre las plazas disponibles y los requisitos para aplicar.

Entre las vacantes que estarán promoviendo se encuentran puestos de operador y encargado de bodega, choferes con licencia B3, choferes de patio, ayudantes de ruta, preventistas, así como oportunidades en áreas operativas, técnicas y profesionales.

La empresa indicó que estos espacios permiten a los interesados conocer más de cerca la cultura organizacional, las posibilidades de crecimiento y los programas de desarrollo profesional que ofrece la cooperativa.

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“Estos espacios nos permiten acercarnos a personas que buscan desarrollarse profesionalmente en una empresa como Dos Pinos que promueve el crecimiento, el aprendizaje y el bienestar integral”, afirmó Marina Rodríguez Aymerich, directora de Sostenibilidad y Relaciones Corporativas de la cooperativa.

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Acá le contamos de la feria de empleo. ( Dos Pinos /Cortesía)

Actualmente, Dos Pinos es una de las empresas con mayor generación de empleo en la región, con cerca de 6.000 colaboradores en Centroamérica y más de 11.000 empleos directos e indirectos en Costa Rica.

Las personas interesadas pueden asistir directamente a la feria con su currículo actualizado para conocer las oportunidades disponibles y recibir orientación sobre los procesos de reclutamiento.

Recuerde que en la sección de Empleo de La Teja, podrá encontrar feria de empleo, puestos de trabajo y hasta consejos laborales.