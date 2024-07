Bono, el perro que trabajó como abogado, se pensionó y ahora vive en Estados Unidos

Bono no faltaba a las reuniones de los abogados. Cortesía para La Teja.

Bono luego de trabajar para el bufete de abogados BDS (firma de abogados en temas laborales) se pensionó, hasta ahí parece una historia normal, pero le estamos hablando de una perro.

Este perrito, de raza bulldog francés, llegó en junio del 2015 a este conocido bufete de abogados, donde trabajan más de 50 personas, con el fin de acompañar tanto a los colaboradores como a los clientes.

“Llevamos a Bono a la oficina con el fin de generar un espacio donde, además del trabajo, pudiéramos compartir y encontrar actividades que nos generaran esa unión de grupo”, comentó el abogado Marco Durante, encargado de la iniciativa del perrito.

Durante nos contó que a muchos de los colaboradores les gustaban los perros, pero algunos, por cuestión de espacio, no podían tener perritos en sus casas, fue esa una razón más para integrar a Bono a la oficina.

“Nos dimos a la tarea de investigar con veterinarios, con el fin de encontrar el perro ideal, de raza dócil, pequeño, y que no les diera miedo a las personas que nos llegaban a visitar. Así fue como llegó Bono, que llegó a convertirse en el miembro infaltable de las fiestas, actividades, reuniones y, sobre todo, de la oficina”, comentó el abogado.

Bono vivió en la oficina de este bufete desde junio del 2015 a finales del 2019. El abogado nos contó que la casa del perrito era el bufete, lugar donde hacía todas sus cosas (necesidades, comer, dormir y jugar), además de recibir el cariño de los colaboradores y clientes.

A pesar de su feliz vida y de estar bien cuidadito esos cuatro años, el experto nos confesó que son conscientes de que los perritos envejecen rápido y, por ende, requieren más cuidado y atenciones.

“Nos dimos cuenta de que las atenciones y el cuido eran las de un perro adulto y, por eso, tomamos la decisión de retirarlo (darle su pensión). Tuvimos algunas conversaciones entre los miembros de la firma de abogados, sobre el cuidado del perrito y un compañero, llamado Marco Arias Arguedas, tomó la decisión de cuidarlo (llevándoselo a Estados Unidos)”, detalló.

Bono con sus hermanitos en Estados Unidos. Cortesía para La Teja.

Marco comentó que el integrar a Bono en la organización fue muy positivo para todos, ya que había gente que los visitaba y preguntaba por el perrito para integrarlo a las reuniones generales.

“Entendiendo que era una mascota, sabíamos que su labor era importante dentro de la organización, jugaba un papel importante y, por eso, fue que hicimos un comunicado anunciando a nuestros clientes que se iba a jubilar; además, le hicimos una actividad de retiro, como un compañero más jubilado”, agregó Durante.

Bono fue integrante de una firma de abogados. Cortesía para La Teja.

Bono estuvo durante cuatro años en la firma de abogados. Cortesía para La Teja.

La vida de Bono jubilado

A Bono le hicieron despedida de jubilación. Cortesía para La Teja.

El abogado Marco Arias Arguedas le contó a La Teja que siempre tuvo una relación cercana con Bono; de hecho, él en muchas ocasiones fue quien lo llevaba a pasear, andaba detrás de sus chequeos médicos y hasta se lo llevaba a su casa.

“Todo el mundo en la oficina estaba encariñado con él. Yo era como el papá postizo o padrastro de Bono; cuando se enfermaba siempre corría al veterinario. Antes de que se tomara la decisión de su jubilación le dieron alergias; incluso, se le hizo una úlcera en el ojito, que requirió una operación, y cuando me lo dieron estuvo viviendo conmigo y mi familia en Costa Rica, pero en el 2022, por temas familiares, me mudé a Washington D.C., Estados Unidos, y me traje a Bono”, contó Arias.

El abogado, quien también pertenece a la firma de abogados BDS, señaló que antes de que le dieran a Bono, ya tenía otro perro llamado Logan porque se había encariñado con la raza.

“En ese entonces mi novia, quien hoy es mi esposa, también había comprado a Mila (una perrita) porque se había encariñado con la raza. Y cuando nos casamos terminamos con tres, Bono de nueve años y medio, Mila de ocho años y Logan de cinco años y medio”, detalló el abogado laboralista.

Arias contó que la vida de Bono en Estados Unidos ha sido bastante diferente a la que tuvo acá en Costa Rica, por el tema de clima, ya que le daban muchas alergias con el polvo y la humedad.

“Antes se le hacía un tipo de hongos en las patitas, infecciones en las huellas, pero acá, que el clima es más seco, eso le ha ayudado mucho y ahora de las alergias está mejor. Claro, a veces hay que inyectarlo porque sí le da alergia, pero en general, le ha caído muy bien”, detalló Marco.

“Con el tema del clima les cuesta respirar porque tienen un hocico muy chato (de mandíbula superior pequeña). Entonces hay que tener cuidado con el ejercicio y caminatas porque les cuesta respirar”, comentó el papá de Bono.

La rutina diaria de Bono ya no es la misma como la que tenía en la oficina, pues ahora se la tira rico, durmiendo, comiendo, jugando con sus hermanitos y caminando, como cualquier pensionado, ¡qué dichoso!.