A su futuro esposo eso tampoco parece quitarle el sueño, él está perdidamente enamorado y, al final de cuentas, eso es suficiente: “Ella, aparte de su belleza física tiene mucha, mucha más belleza interior. Ella es especial y esos son los detalles por los cuales me he enamorado; la verdad, para mí la belleza externa es secundaria. Melissa tiene muchísimas otras cosas hermosas aparte de su cuerpo, por las cuales tomé la decisión de pedirle vivir juntos para toda la vida. Yo sé quién es ella y yo estoy con ella siempre, entonces, a mí todo eso (lo que digan de ella) no me importa. A veces ni si quiera leo las noticias. Siempre voy a estar para apoyarla y amarla de acuerdo con los designios de Dios”, dijo Picado en una entrevista hace un tiempo.