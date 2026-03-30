El País

Volver a las aulas mientras se lucha contra el cáncer: Keilyn y Jeison narran sus vivencias

Aunque la resiliencia se ha sobrepuesto, el temor y el dolor han acompañado a esta niña y a este adolescente a lo largo de sus vidas. Hoy, la esperanza de tocar la campana y la ilusión de seguir yendo aclases, al igual que sus pares, los siguen impulsando.

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Entrevista en ALCCI
Keilyn Sandoval Ceciliano pudo regresar a la escuela aún cuando lucha contra el cáncer. Esta niña, de 10 años, hace frente a la enfermedad con la ilusión de que solamente le queda un año para tocar la campana, simbolo de su sanidad. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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