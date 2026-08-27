El País

Volcán Poás aumenta su actividad: estas son las nuevas medidas para visitar el parque desde este viernes

El parque reducirá casi a la mitad su capacidad diaria y limitará a 56 personas la permanencia en el mirador del cráter cada 20 minutos

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Por Silvia Ureña Corrales

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La laguna en el cráter del volcán Poás se observó despejada este jueves 29 de enero, día en que se habilitó el paso por el puente sobre la quebrada Tigre y el parque retomó su operación regular.
El aumento de la actividad del volcán Poás obliga a reducir el aforo del parque y aplicar nuevas reglas de seguridad desde este viernes. (Sinac/Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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