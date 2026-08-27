Volcán Poás aumenta su actividad: estas son las nuevas medidas para visitar el parque desde este viernes

El aumento de la actividad del volcán Poás obliga a reducir el aforo del parque y aplicar nuevas reglas de seguridad desde este viernes.

El volcán Poás registró un aumento en su actividad que llevó a las autoridades ambientales a modificar las condiciones para ingresar al parque nacional. Los cambios empezarán a regir este viernes 28 de agosto y contemplan una reducción considerable en la cantidad de visitantes.

El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), por medio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), informó de que las medidas de seguridad buscan disminuir la exposición de las personas ante las condiciones actuales del volcán y mantener abierta la actividad turística.

Una de las principales modificaciones será la reducción del aforo diario. El Parque Nacional Volcán Poás pasará de recibir un máximo de 2.052 personas al día a permitir el ingreso de 1.064.

El mirador del cráter también tendrá restricciones. Un máximo de 56 personas podrá permanecer en ese punto durante periodos de 20 minutos. Según el Minae y el Sinac, la medida permitirá reducir el tiempo de exposición y facilitar el manejo de los grupos.

Pese al incremento de la actividad volcánica, el parque mantendrá habilitado el sendero principal hacia el mirador, así como el sendero Sombrilla de Pobre.

Las personas que recorran estos sectores deberán utilizar casco de seguridad de forma obligatoria. Las autoridades establecieron este requisito como una medida preventiva ante el comportamiento actual del volcán.

Las restricciones permanecerán vigentes mientras persistan las condiciones de riesgo. Su modificación dependerá de la evolución de la actividad volcánica y de las recomendaciones emitidas por las instituciones encargadas de la vigilancia.

El comportamiento del Poás permanece bajo monitoreo constante mediante diferentes sistemas de vigilancia. En este seguimiento participan el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), el Sinac y el Minae.

Las autoridades solicitaron a quienes planean visitar el parque acatar las instrucciones del personal y cumplir las medidas establecidas durante su permanencia en el área protegida.

Los cambios entrarán en vigor el viernes 28 de agosto y no se estableció una fecha para levantar las restricciones. Esa decisión dependerá del comportamiento del volcán y de una eventual reducción del nivel de riesgo.