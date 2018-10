“Hemos tenido el apoyo de parte del IMAS (Instituto Mixto de Ayuda Social), ellos nos han pagado el alquiler, lo único es que ahora vence a finales de diciembre y no nos van a renovar porque nos dijeron que ya no era posible (...) Nos queda trabajar y ver qué hacemos para sobrevivir, la verdad es que no todo el tiempo vamos a estar dependiendo del Gobierno”, comentó resignada Brenda Hernández, vecina de La Fortuna de Bagaces.