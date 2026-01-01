El País

Vientos fuertes y lluvias aisladas marcarán el inicio de 2026: observe cómo estará el tiempo hoy en su región

Empuje frío N.º 8 seguirá influyendo en Costa Rica con vientos alisios fuertes y ráfagas en distintos puntos del país

Por Juan Fernando Lara Salas
Día soleado en San Juan de Chicuá
Este 1.º de enero, los vientos alisios se mantendrán fuertes en el Valle Central y zonas montañosas debido al empuje frío N.º 8, según el Instituto Meteorológico Nacional. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







