Vientos fuertes y lluvias aisladas marcarán el inicio de 2026: observe cómo estará el tiempo hoy en su región

Este 1.º de enero, los vientos alisios se mantendrán fuertes en el Valle Central y zonas montañosas debido al empuje frío N.º 8, según el Instituto Meteorológico Nacional.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que durante el primer día de 2026 continuarán los efectos del empuje frío N.° 8 sobre el territorio nacional, lo que mantendrá vientos alisios acelerados y ráfagas fuertes, principalmente en el Valle Central, las zonas montañosas y el Pacífico Norte.

Según el pronóstico, durante la mañana de este jueves el cielo se presentará parcialmente nublado en el Caribe y la Zona Norte, con posibilidad de lloviznas en las cordilleras.

Parte de estas precipitaciones podrían extenderse hacia el sector este del Valle Central.

En estas regiones, la influencia del empuje frío seguirá siendo el principal factor meteorológico.

En el Pacífico, las condiciones serán más estables. No obstante, el IMN no descarta la presencia de lluvias dispersas durante la tarde y las primeras horas de la noche, especialmente en sectores del Pacífico Central y de manera localizada en el Pacífico Sur.

Hacia el inicio del período nocturno también podrían presentarse lluvias costeras en el sur del litoral pacífico.

Los vientos alisios se mantendrán intensos a lo largo del día, con ráfagas fuertes más probables durante la madrugada y la mañana en el Valle Central, las montañas y el Pacífico Norte.

Para el resto de la jornada, la nubosidad parcial persistirá en el Caribe y la Zona Norte, con lluvias ligeras y aisladas en áreas montañosas.

El IMN señaló que no se prevén precipitaciones significativas en las regiones del Pacífico, salvo lluvias dispersas en montañas y zonas costeras del Pacífico Sur, mientras que las condiciones ventosas continuarán marcando el inicio del nuevo año en gran parte del país.